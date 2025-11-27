即時中心／高睿鴻報導

雖然國民黨、民眾黨近兩年在國會合作無間，「藍白合」表面看似堅若磐石，但檯面下依舊暗流湧動。白營立法院黨團主任陳智菡近日就火力全開，談及主席黃國昌於新北市長選戰民調落後時，特意提到去（2024）年總統大選前，前主席柯文哲的民調也一度翻轉、領先國民黨候選人侯友宜。結果，陳的相關發言再次觸怒昔日死敵、藍營議員凌濤；陳智菡則也發文質疑丈夫許甫，怎沒在凌濤罵自己的時候出面聲援？

回顧前（2023）年11月23日，眼看總統大選登記參選期限將至，在野陣營的國民黨、民眾黨，最後一次協商「藍白合作」的可能性。侯友宜、柯文哲、與另一位參選人郭台銘，共約君悅飯店展開會談。不過，3人連協商方式都喬不攏，郭、柯打算邀侯進入房間密談，卻遭藍營斷然拒絕，衝突一觸即發。拗不過侯陣營的堅持，郭、柯只能一同坐在大批媒體記者面前，公開協商合作方案。

但事實上，雙方此時已無意願協商，侯柯更是當場爆發口角；侯友宜徵求柯文哲同意後，當場念出手機簡訊，指出柯希望「找個能讓郭退選的理由」，盼侯能為此前來協商。不過，柯對侯念簡訊的行為相當火大，直嗆說：「把私人簡訊拿出來唸，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事」，在野合作就此破局。

事後，國民黨時任競選平台總發言人凌濤火力全開，怒嗆民眾黨遭「戰狼派」黃珊珊、陳智菡等人綁架，指控兩人故意從中作梗、破壞柯文哲本已點頭答應的「藍白合」；而陳也不甘示弱，多次隔空發文、受訪，怒噴凌濤及國民黨。而雖然兩人後來也持續支持藍白合作，但彼此之間仍相當不合，近期再度相互駁火；陳智菡最近更重提柯侯事件，直批「柯文哲選總統時，侯友宜在新北市滿意度民調是五成，為什麼下去選舉後很快就黃金交叉？」。

快新聞／凌濤開嗆陳智菡「許甫沒吭聲」！她怒了：老婆被罵怎不幫討公道？

民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／民視新聞資料照）

而凌濤最近受訪時，同樣態度強硬，再次稱呼陳智菡為「戰狼小姐姐」、並大聲譴責「民眾黨戰狼派」。陳智菡稍早也發文提及此事，並談到，當凌濤正在向記者譴責她時，自己的丈夫、民眾黨發言人許甫，剛好從旁邊經過；她直言說：「我個人覺得許甫也應該譴責，他怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？」。

但接著，陳智菡也回到正題，針對她與凌濤之間的衝突，直言說：「其實我覺得自己與他的發言，都是站在希望兩黨能合作的善意出發，都是看著歷史在檢討，而且我們真的都翻頁了，都想要往前看」。

陳另也表示，自己所持的觀點是「民眾黨絕對有和國民黨合作的誠意和善意」，但兩個政黨整合，「不是1、2、3彈個手指就到位，然後王子公主從此過著幸福的生活，選舉既不是童話故事、而是赤裸裸的競爭」。因此她說，民眾黨提出了民調作為整合的方式，白營也會為此做好充足準備，讓選民認同民眾黨推出的候選人，才是台灣最好的選擇。

她亦承諾，如果民眾黨盡了一切努力還是輸了，「一句話，願賭服輸」。陳智菡強調，昨天有則新聞引用不具名的知情人士，宣稱「黃國昌的底牌是不會退、選到底」，但這樣的消息完全是子虛烏有、來源絕非本黨核心人士。「黃國昌早就宣告如果民調輸了，他一定會全力支持另一位候選人，說到做到、無庸置疑」，她重申說。







