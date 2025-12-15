凌濤開砲「賣鞋轉軍火？」 大石不忍喊告：言論自由不是無限上綱

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨近日接連追查國防產業鏈廠商，桃園市議員凌濤指出大石國際股份公司在台南賣鞋轉做2億軍火槍炮生意，恐成福麥2.0，大酸「商業奇蹟」，今(15)日更宣布赴北檢告發國防部，喊話檢調不要因為他們後台硬，而鬆懈社會正義。對此，大石稍早也透過運鞍法律事務所發表聲明，表示已委任律師對凌濤及相關人等提出民、刑事告訴，以維護公司權益。

大石公司表示，大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業（代碼F401010）之資格，該採購案採最低價得標制度，含大石共有4家廠商投標，均符合投標廠商資格，大石公司標價為最低得標。大石公司依系爭標案所定契約規範，已履約完畢。足見大石公司有履約能力並符合履約規範，並無任何違法或違規情事。

大石公司指出，凌濤以其個人拼湊刻意扭曲之惡意，於其臉書、媒體公開發表不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司與其負責人之商譽與名譽。大石公司已委請律師許雅芬將對凌濤等及相關人等提出刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及相關人員之權益。

大石公司強調，言論自由不是無限上綱，身為民代不應視法律於無物，惡意中傷他人，大石公司基於平衡言論自由及社會責任，未確保社會及法治健全運作，願挺身而出訴諸司法，望社會大眾及傳媒勿再以訛傳訛，危及國防正規合法採購及國家安全。





