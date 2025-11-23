凌濤驚爆鄭文燦回鍋選桃園內幕！「一切都要看賴清德的態度」
針對外界傳「鄭文燦回鍋參選2026桃園市長」選舉，國民黨桃園市議員凌濤直指「無風不起浪」，鄭文燦參選2026並非空中樓閣，就算藍白合作了也不能掉以輕心。
凌濤今天（23日）在臉書發文表示，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果身兼黨主席的總統賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？
凌濤直言「無風不起浪」，指出早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。鄭文燦稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
凌濤認為，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，總統府副祕書長何志偉、綠委王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
無論如何，凌濤強調藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，「情勢變化很快，我們嚴陣以待」。
