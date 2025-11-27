凌濤「戰狼影響藍白合」許甫聽見裝沒事 陳智菡：不幫老婆討公道

陳智菡（左圖左）與凌濤（右圖）隔空交鋒，抱怨丈夫許甫「沒幫老婆討個公道」。（翻攝自臉書）

民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，立院黨團主任陳智菡昨受訪提到，國民黨還沒整合成功，「民眾黨不會因為他黨的腳步，阻礙我們自己的腳步」，國民黨桃園市議員凌濤則回應：「不應該由戰狼派影響藍白合的合作氣氛。」由於凌濤受訪時，陳智菡丈夫許甫恰好經過，讓她忍不住發文：「他怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？」

2024總統大選藍白合破局，凌濤頻頻將矛頭指向民眾黨時任總幹事黃珊珊和陳智菡，陳智菡日前為當時不支持「藍白合」道歉，兩位「戰狼」上演大和解；不過陳智菡昨天上節目，提到民進黨已提名蘇巧慧競選新北市長，但國民黨還沒真正整合成功，「民眾黨這邊呢，並不會因為他黨的腳步，而阻礙了我們自己的腳步」。

針對這番話，國民黨桃園市議員凌濤回應：「陳智菡提到這個內容，我感受到是2024（年）前，這種悲劇的既視感，如果要藍白合的話，不應該由戰狼派，來影響到藍白合的合作氣氛。」陳智菡今天解釋，她與凌濤的發言都是站在希望兩黨能合作的善意出發，「都是看著歷史在檢討，而且我們真的都翻頁了，都想要往前看」。

陳智菡還打趣提出，凌濤受訪時，自己的丈夫許甫恰好經過：「我個人覺得許甫也應該譴責，他怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？」但也強調民眾黨絕對有和國民黨合作的誠意和善意，若黃國昌民調輸了，會願賭服輸，全力支持另一位候選人。





