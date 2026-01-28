凌虐剴剴惡保母二審維持原判！律師分析「1關鍵」難判死：意料之中

凌虐剴剴的惡保母劉彩萱被判無期徒刑。（圖／報系資料照）

高等法院27日針對剴剴案進行二審宣判，裁定維持一審判決結果，保母劉彩萱判處無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳則判處有期徒刑18年。判決結果出爐後，引發社會高度關注與討論，不少民眾對未能判處極刑感到遺憾。對此，「法老王」律師王至德在社群平台發文剖析判決關鍵，指出即便社會輿論普遍期待對惡保母判處死刑，但在現行法律框架與訴訟程序限制下，二審法院已無加重刑度、判處死刑的空間。

王至德轉述法院見解表示，二審法官認同一審認定，劉氏姊妹「完全將剴剴視為宣洩情緒與取樂的工具」，剴剴在生命最後3個月裡，長期處於飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐懼之中，生前所承受的身心痛苦，遠超一般成年人可忍受範圍，因此維持有罪判決。

王至德在原文中直言：「第一審判決，劉彩萱判處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳則判處有期徒刑18年，我知道有的人會嫌這個刑期不夠重，我知道，我也覺得不夠重。」不過他也指出，依現行司法實務，劉彩萱幾乎不可能被判死刑，其中一大關鍵在於檢察官並未就劉彩萱的部分提起上訴，導致二審法院依法不得判得更重。

他進一步說明，在檢方未上訴的情況下，被告單方面上訴，二審判決「只可能有好處或維持原狀，不會變得更糟」，因此劉彩萱在二審中不可能被判處死刑。至於劉若琳，雖然檢察官有針對量刑部分上訴，但由於本案屬於國民法官案件，二審合議庭基於尊重國民法官制度精神，原則上不會輕易推翻一審裁決，最終維持18年有期徒刑，結果並不令人意外。

王至德也在文中表達個人感受，坦言自己認為判決「並不重」，他指出，若對象是未滿2歲的幼童，在毫無精神障礙、完全出於自由意志的情況下，長期施加凌虐導致死亡，是否仍不足以構成極刑，值得社會深思。他強調，這對保母姊妹是在「可以選擇是否凌虐剴剴的時候，選擇了『Yes』」，其行為泯滅人性。

不過他也重申，依法論法，一審國民法官已將罪名定調為「凌虐致死」而非「殺人罪」，依照法定刑度，最重僅能判處無期徒刑。即便檢察官上訴，二審與後續審級也不可能判處死刑。王至德最後感嘆，從法律角度來看，判決已屬重刑，但從情感層面而言，「我覺得不夠，就只是覺得」。

