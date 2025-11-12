凌虐朋友小孩！「愛的小手打滿身瘀傷」 二審求輕判慘遭打臉
邱慶惟為葉姓男子友人，葉男因案入監服刑，將2歲多的女兒交付給邱慶惟照顧，豈料邱男自2023年11月開始命女童在地板濕滑的浴室內做拱橋等體罰動作，造成女童面部撞擊地板瘀傷，還會拿愛的小手揮打女童手、腳掌，女童就讀的幼稚園發現孩子身上傷口進而通報，台大醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，邱男一審遭判1年半；他不服上訴，高院12日駁回，維持原判。
檢方調查，發現邱男在2023年11月至12月間共凌虐女童6次，依妨害幼童發育罪起訴；北院一審審理，邱男辯稱，照顧女童是無償且出於善意的行為，管教雖有不當，但無虐待之意，但法官不採信邱男說詞，批他手段「違反人道」，且犯後態度避重就輕，判刑1年半。
邱男認刑期太重，上訴表示「我照顧女童是無償且出於善意的行為，因為自己過往被父母管教的經驗，認為在危急中要讓小孩知道什麼事情不能做，才會出手管教小孩。我確實有管教不當，但是沒有虐待。」請求從輕量刑，並給予緩刑，但高院認為，一審量刑妥適，無理由改判，駁回上訴。
至於邱男爭取緩刑，高院指出，幼兒園注意到女童的傷勢時已表示「如孩子不乖或調皮，盡量以告誡或制止錯誤行為就好」等語，邱男仍長期、持續對女童施加身體的凌辱虐待行為。再者，當女童的母親、幼兒園老師詢問邱男時，他不僅避重就輕，未全盤坦承犯行，甚至將自身所犯過錯諉過，因此不予緩刑。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
