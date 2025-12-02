凌虐過程被拍！陳都靈爆被獻祭已離世 遭于朦朧案牽連「關鍵內幕」曝

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，將會在12月5日被獻祭。蓓姨今2日再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示陳都靈已經離世，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。而為何陳都靈會被牽連？原因也曝光了。

于朦朧於今年9月墜樓身亡。（圖／翻攝自于朦朧微博）

于朦朧案件疑點重重，如今靈媒又爆出陳都靈已被殺害離世，網友翻出她跟于朦朧互動，發現兩人2025年曾合作過，2020年更一起為中國金雞獎開幕表演四手聯彈鋼琴，猜測應該是私下有聯繫，兇手翻看于朦朧手機看到訊息來往紀錄，因此才追殺陳都靈，以為陳都靈知道什麼。

不過以上為網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》以及Threads網友提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

