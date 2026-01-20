凌虐21歲女兒電線綁門關5坪浴室「只給少量食物」 聞屍臭虎媽急滅證

去年九月，台中詹姓虎媽殘忍囚禁凌虐21歲的小女兒，把她關在不到五坪大的房間，甚至用電線綑綁門把，限縮活動空間，只能關在房間浴室裡，平常也只給少量食物維生，最終導致小女兒長期營養不良，多重器官慘死家中。虎媽涉犯私行拘禁、凌虐致死被起訴，而放任不管的父親也被起訴。

虎媽凌虐餓死女兒 冷漠父依「幫助犯」起訴

去年九月，死者爸爸騎摩托車外出報警，因為21歲的小女兒被強勢的太太拘禁，全身枯瘦只有30多公斤，死在不到五坪大的房間裡。檢方偵結起訴，虎媽被依私行拘禁、凌虐致死罪起訴；爸爸同住在家，知情卻放任不管，也被依幫助犯起訴。

虎媽凌虐手段駭人，只因覺得小女兒居家清潔沒有達到標準，2023年1月就強制幫她辦休學，之後就把人囚禁在家，用電線滾綁房門門把，把她關在一樓房間浴室，限縮活動空間，平常只給少量食物維生。小女兒死前，虎媽發現放在門口的菜粥都沒吃，也不開門關心女兒狀況，甚至在聞到女兒的屍臭味後，第一時間竟然是想湮滅證據。

貓父避免爭吵未阻妻施虐 鄰痛罵「太沒用」

死者父親坦承，為了躲避夫妻爭吵，即使知道小女兒被拘禁，也都沒有打電話報警，或是阻止太太非法行為。就連鄰居都看不下去，痛罵父親太沒用，還放任老婆施虐，小女兒最終孤獨慘死，這對父母難辭其咎！

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※犯罪行為，請勿模仿

台中／潘欣宜、林家民 責任編輯／施佳宜

