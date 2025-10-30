凌通、天鈺研發AI晶片 獲經濟部補助

（中央社記者張建中新竹30日電）瞄準AI市場商機，IC設計廠凌通和天鈺等積極投入AI晶片研發，獲得經濟部產發署「驅動國內IC設計業先進發展補助計畫」補助。

經濟部產發署「驅動國內IC設計業先進發展補助計畫」日前公布新一波核定名單，包括凌通、天鈺和敦泰等晶片廠皆入列。

其中，凌通將投入輕量化高效模型與深度學習加速器的智慧眼鏡AI晶片研發。天鈺將開發低功耗、多模的微型人工智慧晶片。敦泰則將開發穿戴式超低功耗觸控顯示驅動整合晶片。

凌通表示，近年積極開發邊緣AI應用市場，已將AI功能導入掃地機器人、高階玩具等領域，品牌玩具廠客戶的AI體感學習遊戲機LeapMove內建凌通的多媒體AI晶片，透過內建的感測器偵測玩家的動作，並可讓玩家化身遊戲螢幕中的主角，達到學習、運動與娛樂效果，在法國玩具大獎賽中得獎。

受通膨及關稅不確定性影響，凌通第3季營收滑落至新台幣4.79億元，因業績基期低，凌通將力求第4季營運表現維持穩定。（編輯：楊凱翔）1141030