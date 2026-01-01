凍到明晚！8縣市低溫特報 恐跌破10 ℃

台北市 / 陳知學 洪襲禹 沈麗容 報導 跨年夜這天，想必大家都已經做好準備，迎接新的一年，但受到東北季風影響，一早出門就能感受到，天氣變得濕涼，而元旦後氣溫，還會繼續往下掉，因為有「強烈大陸冷氣團來襲」，預計2日、3日影響最明顯，北台灣部分地區，低溫可能跌破十度，而氣象署也預估，高山地區可能有機會降雪。跨年這天一早陰雨綿綿，外出得多穿衣服帶上傘，國父紀念館的映池邊，早已有人擺腳架卡位準備拍攝101煙火，腳架套上塑膠袋當雨衣，也有人撐著傘提前來踩點。預報員謝佩芸說：「受到東北季風的影響，北部、東北部天氣比較濕涼，如果有要看煙火活動的朋友，可以選擇煙火的上風處，也就是施放地點的比較偏北或偏東方。」 看跨年煙火要選上風處 ， 而想看元旦曙光也得選對位置 ，桃園以北東北部地區，雲量偏多看到曙光的機率相對較低，而東半部及台灣高山地區的一些地方，雲量偏多能看曙光的機率是中等，而中南部平原地區金門澎湖，相對來說有比較高的機率能看曙光，濕涼的跨年夜外出可要做好保暖。預報員謝佩芸說：「元旦開始，將會有新一波，強烈大陸冷氣團逐漸南下影影響我們，2日、3日是天氣最冷的時候。」跨年這晚受東北季風影響，全台低溫落在15到 18度 ，而元旦開始強烈大陸冷氣團，讓北部入夜低溫掉到13到14度，2日、3日影響最明顯，北台灣低溫來到10度到12度，局部地區可能跌破十度，中南部低溫來到11到13度，4日白天氣溫回升，5日則再有另一波大陸冷氣團報到。預報員謝佩芸說：「1月3日的清晨 是最冷的時候，禮拜五1月2日可能北部及東北部，1500到2000公尺以上的山區，以及中部還有東部3000公尺左右的高山，會有一些局部降雪的機率。」接下來天氣會濕冷幾天，逐漸轉為乾冷，外出雨具別忘記，保暖工作也要做到位。 原始連結

