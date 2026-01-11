凍到發抖！12縣市低溫拉警報 新竹關西只剩8.4度

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署今（11）日晚間10點36分發布低溫特報，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。氣象署指出，今晚至明（12）日上午，已針對12個縣市發布黃色燈號警戒，新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

受到大陸冷氣團影響，中央氣象署今（11）日晚間針對12縣市發布低溫特報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測資料，11日晚間10點20分新竹縣關西工作站測得8.4度，為當時全台最低溫，其次為苗栗農改場的8.8度，連江縣馬祖則測得10.6度。受低溫影響的縣市包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及金門縣。

廣告 廣告

氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。同時呼籲留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，應關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。此外，農作物及水產養殖業也需注意寒害防範。

根據氣象署觀測資料，11日晚間10點20分新竹縣關西工作站測得8.4度，為當時全台最低溫。（圖／氣象署提供）

延伸閱讀

威力不輸輕颱！8級強風橫掃「8縣市」 冷到不想出門

冬季髖部骨折發生率高20% 醫：日照不足是關鍵

凍番薯！今晚全台12縣市跌破10度 一路冷到1/12上午