凍到路面結冰！ 南橫埡口至向陽預警性封路

〔記者劉人瑋／台東報導〕因強烈冷氣團影響，造成南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K(埡口至向陽)發生路面結冰、發生交通事故，公路局今早實施預警性封路。

公路局南區養護工程分局表示，為避免交通因路面結冰而導致車輛打滑或其他交通意外發生，分局關山工務段已於1月3日上午7時預警性封閉台20臨105線37K至44K(埡口至向陽)路段，以維護用路人行車安全，將俟天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

分局表示，現場交維已擺設，東端開放台20線149K~203K(初來至利稻)，西端開放台20臨105線0K~37K(梅山口至埡口)，保全於台20臨105線37K(埡口)進行管制禁止通行。

