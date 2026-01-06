凍到週末！強烈冷氣團全台有感 中部以北、宜蘭最低溫恐探9度

強烈大陸冷氣團報到，全台今（7）日明顯轉冷。中央氣象署指出，受冷氣團及輻射冷卻雙重影響，已針對17縣市發布低溫特報，其中北台灣多地亮起橙色燈號，有持10度左右或以下低溫的發生機率。氣象署提醒，未來兩天清晨最為寒冷，局部地區不排除跌破9度，民眾須嚴防寒害與日夜溫差帶來的健康風險。

全台民眾今日早晨出門肯定有感，這波強烈大陸冷氣團真的「凍」起來了！根據中央氣象署預測，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，氣象署已針對17縣市發布低溫特報，提醒民眾這波冷空氣是入冬以來最大的挑戰。

17縣市低溫特報 北台灣整天亮橙燈

氣象署針對今明兩天發布低溫區域預警，其中新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣為橙色燈號（非常寒冷），有持10度左右或以下低溫的發生機率。

廣告 廣告

新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣則是黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。

今日北部及宜蘭地區整天氣溫偏低，高溫僅約13至15度；中南部雖有陽光，但白天也偏涼，高溫約17至21度，早晚則非常寒冷。各地低溫中部以北、宜蘭約10、11度，南部、花東、澎湖約12至14度，金門、馬祖約9至11度。留意空曠、近山區及河谷地區及金門、馬祖有10度以下低溫。

輻射冷卻發威 週五週六清晨最凍

雖然強烈冷氣團在週五、週六（9日、10日）白天會稍微減弱，氣溫略微回升，但千萬別因此掉以輕心。由於環境轉乾，輻射冷卻效應將會非常明顯，這反而會讓夜晚與清晨的溫度降得更低。

氣象署預測，週五至週六清晨，中部以北及宜蘭的最低溫恐下探9至11度，局部空曠地區、近山區或河谷甚至可能跌破9度。西半部地區的日夜溫差將會劇烈放大，早出晚歸的族群必須採取「洋蔥式」穿法防寒。

降雨範圍縮減 下週日又有東北季風

在降雨方面，這波冷空氣雖強但水氣偏少，今日僅桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機率，其他地區大多為多雲到晴。

好天氣預計持續到週六白天，但週六晚間起至週日（11日）將有另一波東北季風增強，屆時北台灣白天氣溫會再度略微下降，且迎風面的基隆北海岸、大臺北山區及東半部降雨機率將會增加。

嚴防寒害疾病 山區路面恐結冰

氣象署特別提醒，低溫環境易引發呼吸道及心血管疾病，居家使用瓦斯熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒。農作物與水產養殖業也要嚴防寒害。

此外，由於高山氣溫極低，夜間路面容易出現結冰現象，若有計畫前往高山地區的民眾，行車時務必注意路況安全。沿海地區則受東北風影響，有較大陣風與風浪，海邊活動應特別留心。