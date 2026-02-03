凍到骨子裡！周六溫度溜滑梯 專家示警：恐達寒流等級

（記者許皓庭／綜合報導）今（3）日起大陸冷氣團逐漸減弱，全台氣溫逐日回升，天氣轉趨穩定。然而，氣象專家林得恩示警，下一波強冷空氣預計將在週六（7日）正式南下，屆時氣溫將呈現「溜滑梯式」下滑。根據歐洲最新數值模式模擬，這波冷空氣不僅影響時間長，強度更有機會升格為入冬首波「寒流」，最冷時段預計持續至下週二（10日）清晨。

根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨的模擬結果顯示，目前的穩定天氣僅是短暫空檔。隨著強冷空氣於本週六抵達，全台氣溫將再度出現明顯降幅。氣象專家林得恩指出，這波冷空氣的影響範圍廣大且延時較長，目前強度預估介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間，但最新資料模擬不排除有達到「寒流」等級的潛力。

在天氣型態方面，迎風面的北部與東北部地區受影響最為顯著，將呈現顯著的濕冷體感；其他地區則以早晚偏向涼冷為主。林得恩提到，這波降溫預計會持續影響到下週二清晨，對大眾生活與交通可能造成一定影響。由於距離冷空氣南下仍有一段時間，大氣環境仍具備不確定性，氣象團隊將持續針對數值模式進行追蹤監測與視守。

針對本週的天氣轉折，建議民眾把握週六變天前的晴朗時段。今日起至週五受惠於冷氣團減弱，白天氣溫溫暖舒適，是進行洗曬衣物或戶外活動的好時機。但隨著週末強冷空氣逼近，特別是呼吸道與心血管疾病族群，應預先準備防寒衣物。氣象單位呼籲，儘管模式模擬仍有變動可能，但週六後的低溫趨勢明確，民眾應隨時鎖定最新氣象資訊以應對變天。

