凍到骨子裡！首波寒流強襲探六度 全台濕冷轉乾冷

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署示警，隨著鋒面通過，今年首波寒流預計自今（6）日晚間正式南下影響台灣。氣象專家分析，此強冷空氣具備影響時間長、範圍廣與強度極大等特徵，最冷時刻將落在週六（7日）至週一（9日）清晨，屆時各地低溫普遍僅 9 至 12 度，部分沿海空曠地區受輻射冷卻影響，甚至可能下探至 6 度極端低溫。提醒民眾在變天前夕，務必做好萬全的防寒保暖準備。

今日受到鋒面通過影響，全台雲量明顯偏多且降雨範圍隨之擴大。北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨機會，中南部平地亦有零星雨勢。白天氣溫方面，北部及宜蘭約 21 至 24 度，南部及台東高溫仍可達 29 度，但隨著入夜後寒流逐步逼近，各地氣溫將呈現斷崖式下滑。離島地區如馬祖高溫僅 14 度，入夜後更將跌至 10 度以下。

廣告 廣告

氣象專家林得恩於「林老師氣象站」指出，這波寒流有四大關鍵特徵。首先是影響時長前後可達 3 至 3.5 天，預計到下週二（10日）才會緩慢回升。其次是影響範圍遍及全台，其中台南以北、基隆、宜花及金馬地區降溫最為劇烈，低溫 10 度以下的範圍將持續擴大。第三是強度驚人，已達入冬以來最強等級。最後則是型態將從先前的「濕冷」逐漸轉為「乾冷」，西半部受輻射冷卻作用影響，低溫警報範圍廣泛。

圖／氣象專家林得恩指出，這波寒流影響時長前後可達 3 至 3.5 天，預計到下週二（10日）才會緩慢回升。（翻攝 Facebook）

氣象署進一步預測，週日（8日）起水氣逐漸減少，但受輻射冷卻效應影響，清晨將出現極端低溫。中北部空曠及近山區可能出現 6 至 8 度低溫，都市地區則維持在 9 至 10 度。週一（9日）白天起雖然寒流稍減弱，但整體感受仍偏冷。週二氣溫回升較明顯，但週三（11日）起預計又有另一波東北季風或大陸冷氣團南下，屆時北部及東北部氣溫會再度下降。

關於熱帶系統動態，今年第 2 號颱風「西望洋」已於 4 日晚間生成，目前預測路徑將朝向菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。然而受寒流與強陣風影響，沿海風浪將明顯增大。由於週末期間全台「整天都冷」，民眾應注意心血管健康與呼吸道防護。在使用電暖器或熱水器時，務必確保室內通風與用電安全，以免造成意外風險。

更多引新聞報導

快訊／大葉高島屋突現墜樓悲劇！女子當場慘死身亡 原因、身份待查

「啪」斷了！巴西猛男挑戰400kg腿推 肌腱斷裂聲響徹健身房

