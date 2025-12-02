近年來，越來越多女性選擇凍卵作為未來生育的保障。無論是專注於事業發展，還是尚未遇到合適的伴侶，凍卵為女性提供了一種保留生育選擇權的方式。然而，卵子從生成到成熟需要約90天的時間，因此在凍卵前的三個月開始調理身體，能夠大大提高成功的機會。

▲ 凍卵前3個月開始調理！營養師授「8大養卵食物」 這些飲品要避免。（圖／Shutterstock）

凍卵前的營養準備

在凍卵前，攝取適當的營養素對於卵子的健康至關重要。以下是一些關鍵的養卵營養素及其來源：

1. 優質胺基酸：來自雞肉、魚肉、雞蛋、牛奶和豆製品，這些食物有助於卵泡的發育成熟，並提升血液循環。

2. 維生素D：缺乏維生素D會導致卵泡數量減少和卵子品質下降。多曬太陽並攝取菇類、魚類和雞蛋等富含維生素D的食物，能為卵子提供充足的能量。

3. 好油脂（Omega-3、維生素E）：植物油、堅果、藻油和魚油能改善子宮內膜厚度，促進循環，為受孕創造更穩定的環境。

4. 輔酶Q10：大豆、橄欖油、牛肉和胡桃中含有的輔酶Q10，能幫助卵子延緩老化，維持卵巢健康。

5. 肌醇（維生素B8）：玉米、燕麥和高麗菜中的肌醇有助於卵子成熟，提高受精率和胚胎品質。

6. 葉酸（維生素B9）：深綠色蔬菜、柑橘類和全穀雜糧中的葉酸對於卵泡成熟和胚胎神經發育至關重要。

7. 鋅：牡蠣、紅蟳、南瓜籽和牛板腱肉中的鋅能調節細胞分裂與生長，提升卵泡發育和卵子品質。

8. 植物性雌激素：豆漿、山藥、板豆腐、毛豆和黑豆中的植物性雌激素可減緩發炎反應與荷爾蒙波動，增加取卵數量。

飲食禁忌與生活習慣

在凍卵準備期間，女性應避免攝取精緻糖甜點、加工品和反式脂肪，這些食物會干擾荷爾蒙平衡，導致卵巢提早老化。此外，手搖飲和過量飲酒也應避免。

營養師提醒，卵子的生成週期約為90天。在這段時間內，穩定的作息、早睡早起、保持良好的心情，搭配均衡的飲食和輕運動，能夠讓卵巢環境維持在最佳狀態。

凍卵：為未來的自己投資

凍卵不僅是為未來的自己提供一份安心，更是對健康的一種投資。女性不應等到卵巢發出警訊才開始保養，現在就開始攝取正確的食物、調整生活方式，將是最好的選擇。透過這些努力，女性能夠更好地掌控自己的生育選擇，為未來的生活增添更多可能性。

▲ 凍卵前3個月開始調理！營養師授「8大養卵食物」 這些飲品要避免。（圖／高敏敏營養師&白袍聯盟）

