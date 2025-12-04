近年越來越多女生選擇凍卵作為給未來的保障，不論是想專注事業，還是還沒遇到對的人，凍卵都是幫自己保留「選擇權」的一種方式，不過卵子從生成到成熟，大約要90天，所以在凍卵前3個月開始調理，就能為自己多爭取一次成功的機會。

凍卵前養卵營養素 這樣吃： 優質胺基酸 來源：雞肉、魚肉、雞蛋、牛奶、豆製品 幫助卵泡發育成熟 提升血液循環 維生素D 來源：菇類、魚類、雞蛋 缺乏會讓卵泡數量變少、卵子品質下降 多曬太陽、攝取富含維生素D的食物 幫卵子充滿能量 好油脂（Omega-3、維生素E） 來源：植物油、堅果、藻油、魚油 改善內膜厚度 促進循環 幫助受孕環境更穩定 輔酶Q10 來源：大豆、橄欖油、牛肉、胡桃 幫助卵子延緩老化 維持卵巢健康 肌醇（維生素B8） 來源：玉米、燕麥、高麗菜 幫助卵子成熟 提高受精率與胚胎品質 葉酸（維生素B9） 來源：深綠色蔬菜、柑橘類、全穀雜糧 幫助卵泡成熟與胚胎神經發育 凍卵與懷孕期都非常重要 鋅 來源：牡蠣、紅蟳、南瓜籽、牛板腱肉 調節細胞分裂與生長 幫助卵泡發育與卵子品質提升 植物性雌激素 來源：豆漿、山藥、板豆腐、毛豆、黑豆 可減緩發炎反應與荷爾蒙波動 幫助取卵數量增加

想養好卵，一定要避開的飲食地雷

飲食禁忌： 精緻糖甜點、加工品、反式脂肪 手搖飲、過量飲酒 這些都會干擾荷爾蒙平衡 讓卵巢提早老化

營養師小提醒： 卵子的生成週期約90天 這段時間內 若能穩定作息、早睡早起、保持好心情 搭配均衡飲食與輕運動 就能讓卵巢環境維持在最佳狀態

凍卵是給未來的自己一份安心，別等到卵巢提醒妳才開始保養，現在開始吃對食物、調整生活，就是最好的投資。

