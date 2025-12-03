凍卵補助3個月62人受惠！協會提3建言：盼擴大癌別、解除同院限制

衛福部國健署今年9月起試辦醫療性生育保存補助方案，3個月以來已有62人受惠。台灣凍卵協會今天（3）提出三大建言，盼擴大癌別、放寬年齡至18歲以下，強化跨科轉介機制，以及解除同院限制。（王家瑜攝）

衛福部國健署今年9月起試辦醫療性生育保存補助方案，3個月以來已有62人受惠。台灣凍卵協會今天（3）提出三大建言，盼擴大癌別、放寬年齡至18歲以下，強化跨科轉介機制，以及解除同院限制，盼讓更多癌友有機會孕育下一代。

國健署目前針對18歲至未滿41歲乳癌、血癌患者提供生育保存補助。國健署最新統計，自114 年9月起至11月30日，共有62人通過資格審查，其中男性18人、女性44人；年齡以30歲以上為主，30歲至34歲18人（29％），35歲至40歲29人（46.8％）。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷分享，有子宮頸癌患者需要做化療，也有17歲女性罹患白血病，但沒有被包含在國健署的生育保存補助方案中。建議應規劃時程表，盡快納入卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等預後良好但治療會影響生育的癌別，同時建議下修年齡，開放18歲以下癌友。

曾琬婷點出資訊落差也是一大問題，希望政府責成醫院將生育保存和跨科轉介機制列為標準流程，並透過多元管道強化社會大眾認知。另外，現行補助方案必須在同一家醫院完成癌症治療和凍卵手術，但這限縮了偏遠地區患者的便利性，希望能解除「同院」限制。

新光醫院不孕症中心主任李毅評表示，癌症治療需要等到完全痊癒才能使用卵子，通常要等5年以上，但可能已經過了生育年齡，且卵巢是對化療敏感的器官，癌症治療後可能直接進入更年期。

李毅評指出，凍卵需要2周時間，而手術後到化療大約只有1到1.5個月，這段時間很寶貴，錯過就沒有了。以新光醫院作法為例，腫瘤科個管師會轉介到生殖中心諮詢，許多癌友會擔心延誤治療，或是當下覺得沒有生育需求，他都會鼓勵在部延誤癌症治療時間之下做凍卵。

年輕病友協會理事長潘怡伶分享，許多病友可能剛畢業，或是未婚的情況下，要考慮自己要不要生育是很困難的。大家往往以為這是單選題，很多病友會說「我只要救命」，其實在醫師專業考量下，可以是複選題，但有些人太過慌張沒有辦法好好聽醫師的資訊，或是因為轉介流程因素而錯失機會，希望所有病友都能把握這個資源。

