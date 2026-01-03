凍卵14顆全淘汰！「最紅英文老師」Sandra最後一搏奇蹟當媽 淚曝兒子名

記者簡浩正／台北報導

2025年最後一天，Sandra順利誕下兒子升格媽媽。（圖／TFC提供）

號稱「全台最紅英文老師」的Sandra（徐有潔）2022年結婚後，去年7月開心宣布懷孕喜訊，她曾坦言懷孕初期遭遇一場「大血崩」，歷經驚魂時刻後，Sandra在跨年前迎來好消息，當日順利誕下男寶寶，母子均安，消息曝光後湧入大量祝福。

44歲的她不僅是高齡產婦，更同時患有多囊性卵巢、子宮息肉及免疫異常等多重問題。TFC台北生殖中心副院長何彥秉透露，Sandra第一次凍存的14顆卵子在基因檢測階段全數淘汰；所幸她未放棄，雖重啟療程後僅獲得一顆正常胚胎，所幸成功著床並順利生產。

Sandra也感動發文分享升格人母的喜悅，透露兒子取名為Jackson，於2025年12月31日出生。她感性表示，當聽到寶寶響亮哭聲的那一刻，自己也忍不住落淚，「我，居然是個媽了。愛你，新年快樂！」字句間充分表達了升格為人母的激動心情及感恩。

Sandra是高齡產婦，生子之路較為艱辛。（圖／TFC提供）

何彥秉說明，Sandra在39歲時凍下14顆卵子，希望替未來保留當母親的可能性；但去年正式啟動療程時，這批凍卵卻在層層關卡中折損殆盡，最終在PGT-A基因檢測時全部淘汰，讓她面臨巨大失落與壓力，也分享應該要更早凍卵才能讓卵品質再更好一點。

何彥秉提醒，40歲以上患者的著床時間容易有變動，因此建議可透過子宮內膜容受性檢測（ERA）找出最適合的植入時間，並控制子宮環境，使胚胎在最理想的時刻進入子宮，提高成功率。

