凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝

生活中心／倪譽瑋報導

週五到週末，可能有熱帶低壓或颱風生成，有機會帶來一些水氣，但整體天氣影響仍以冷空氣為主。（圖／氣象署）

留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。

明乾冷、輻射冷卻持續 小心較大日夜溫差

氣象署預報員曾昭誠指出，今日受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地夜間清晨普遍偏乾冷，白天升溫迅速。而明日到週五台灣環境持續偏乾，輻射冷卻持續，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，清晨低溫普遍在9至14度；而北部、南投近山區平地，也有局部10度左右或以下低溫發生。降雨則是各地大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署額外解說「為什麼日夜溫差大」，有的冷空氣含有的水氣較少，幾乎不下雨、天空晴朗無雲，白天有了陽光照射加持，氣溫就會迅速回升；入夜之後氣溫開始下降，如果夜空晴朗加上地表風速微弱，地表會有產生明顯的輻射冷卻效應，局部地區產生顯著的低溫，未來幾天便是這樣的天氣型態，特別點名西半部、宜蘭、花東縱谷地區「日夜溫差相當大。」

氣象署提醒，未來幾天以乾冷、日夜溫差大為主，早出晚歸務必適時調整穿著。（圖／氣象署）

週五或週末熱帶系統增水氣 下週留意冷氣團

氣象署補充，乾冷天氣可能在週五出現變化，目前位於菲律賓東南方海面有一熱帶系統，最快當天增強為熱帶性低氣壓或颱風，如果真的形成颱風，侵台機率不高，目前台灣以受冷空氣影響為主，但不排除該熱帶系統在週末（17日、18日）帶來一點水氣，實際變化待觀察，初判基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨。

到了下週一（19日）東北季風增強，氣象署預計北部、宜蘭白天高溫降到18到20度；下週二（20日）可能又有冷氣團來襲，北部高溫估下滑到17度，持續影響到下週五（23日），但這波後期冷空氣強度、影響時程不確定性仍大「請注意氣象署最新天氣資訊。」

氣象署預計下週有東北季風來襲，北東氣溫稍降。（圖／氣象署）

