凍感直逼大陸冷氣團！平安夜全台濕冷 聖誕節「再探低溫」

氣象專家林得恩表示，下周三（24日）水氣偏多，降雨機會較大，「今年平安夜，又濕、又冷！」此外，25日聖誕節當天，氣溫將再探低點。

今年平安夜全台又濕又冷。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據今晨歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，下周三受東北季風將再度增強，環境水氣增多，中部以北、東北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區則為多雲。

至於溫度變化部分，林得恩說明，24日當天中部以北、東北部及東部地區天氣明顯轉涼，其他地區早晚也偏涼。平安夜晚間各地及澎湖低溫約落在15至19度，金門、馬祖約12至15度，沿海空曠地區、近山區及花東縱谷，氣溫還可能再下降1至2度。

今年平安夜水氣偏多、降雨機率高，加上東北季風增強，冷空氣南下。（示意圖／資料照）

林得恩進一步解釋，整體而言，今年平安夜水氣偏多、降雨機率高，加上東北季風增強，冷空氣南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間。到了25日聖誕節當天，氣溫還會下降更低一些。林得恩也提醒，不論是外出過節或「聖誕老公公」送禮時，都要記得多添衣物並攜帶雨具，以免受寒。

