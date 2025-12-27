凍漲五年撐不住！行天宮不老客家麻糬 明年調漲價格曝光

鄰近台北行天宮排隊名店「不老客家傳統麻糬」日前公告，明年元旦起將調漲部分商品，其中麻糬單顆將調漲至14元、六顆80元，面對有網友質疑亂漲價，店家也進一步說明，麻糬調整幅度不到20％，不及五年來成本的漲幅。

不老客家麻糬在臉書粉專發文，透露過去五年中，面對原物料成本持續攀升的壓力，始終堅持品質維持原價，希望讓每一位顧客都能輕鬆享用這份傳統美味，為了確保能繼續選用優質食材並維持穩定的製作水準，經過慎重考量，將於2026年1月1日起，針對部分商品進行售價調整，麻糬單顆14元、六顆80元；花生糖230元；芝麻軟糖200元。

不老客家麻糬表示，這是一個艱難的決定，但深信唯有對品質的堅持，才是對支持顧客最負責的回饋。承諾會持續守護這份美味，提供更優質的商品與服務，誠摯感謝顧客們體諒與包容。

漲價公告引起熱議，「一顆14元還算合理，現在物價都上漲了，麻糬一顆至少都15元以上，何況還是純手工製作」、「還是便宜，那麼大顆！幾年前新北新莊有流動攤車，一顆就要20元了」、「不老麻糬不用擔心，愛吃你家的食品一樣還是會去排隊」。

針對有網友質疑糯米與花生成本不高，業者也回應澄清，近五年人事、包裝、原物料漲幅皆超過20％，一直都苦撐沒有調漲，這次麻糬調整幅度不到20％，強調尊重消費者是否購買，但不希望無端質疑亂漲價。

