凍漲！雲林有線電視費率 115年基本費維持540元

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府有線廣播電視系統費率委員會於12月1日召開115年度有線電視基本頻道收視費率審議會議，針對佳聯及北港有線電視股份有限公司提交的費率調整提案進行審慎討論。委員會綜合評估營運成本、競爭環境、服務品質改善、物價變動及民眾負擔能力等因素後，決議115年度基本頻道收視費上限維持每月每戶540元，不予調整，以保障縣民權益與收費穩定。

確認兩家系統業者的裝機、移機與復機等各項工程費將比照114年度既有標準，維持不變。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

此次會議亦確認兩家系統業者的裝機、移機與復機等各項工程費將比照114年度既有標準，維持不變。縣府強調，維持工程收費與基本費率一致，有助收費透明化並避免民眾負擔增加。

新聞處長陳其育表示，有線電視費率與縣內數萬家庭日常生活息息相關，縣府在審議過程中秉持「公平、合理、兼顧民眾權益」原則，任何調整均須充分考量民眾負擔與業者服務品質改善情況。此次維持現行費率，目的就是在物價波動之際，不再增加家庭負擔。

陳處長也提醒業者應持續精進服務，包括提升頻道內容多元性、維修服務效率、客服滿意度等多項項目，以符合民眾期待與市場需求。

雲林縣政府有線廣播電視系統費率委員會依據《有線廣播電視法》設置，由學者專家、消費者代表及政府機關代表共同組成，每年審查系統業者申報的費率資料及服務績效，要求提交成本資料與改善計畫，確保費率訂定合理、透明。

縣府呼籲，民眾若對有線電視服務內容、收費或申訴機制有疑問，可向業者或縣府新聞處反映，縣府將持續督導，維護消費者權益。

