凍漲13年！高中以下導師費3000→4000元 教育部拍板了

記者柯美儀／台北報導

教育部今日宣布導師加給從3000元調高至4000元。（圖／記者柯美儀攝影）

國中小導師3000元的職務加給已13年未調升，高中也有8年未調整。教育部今（31）日宣布導師加給從3000元調高至4000元，教師鐘點費全面調增20%，盼透過制度性調整，讓教師獲得相應的支持與肯定。

教育部今日宣布調整公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月3000元調高至4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國民小學由336元調升至405元、國民中學378元調高至455元、高級中等學校由420元調升至505元，實質改善教師授課待遇。所有調增追溯自2025年9月1日起生效。

此外，教育部將依照教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按照工作表現評價增給1000元至2000元不等的「行政工作獎金」，獎勵教師兼任行政職務的表現。

