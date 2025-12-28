凍漲5年撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價遭酸 一票人力挺：還是很便宜

行天宮附近的「不老客家傳統麻糬」是排隊名店，近日宣布將漲價引發網友正反意見。（翻攝自Google Maps）

台北行天宮附近的人氣名店「不老客家傳統麻糬」，營業時間大排長龍，但售價也撐不住了，業者日前公告，明年元旦起將調漲部分商品，其中麻糬單顆將調漲至14元、六顆80元。雖然大部分網友支持，認為還是很便宜，但也有人質疑亂漲，「糯米、花生成本很高？」店家無奈解釋，漲幅不到20%，五年來都在苦撐。

不老客家麻糬日前在臉書粉專發文表示，經過慎重考量，將於2026年1月1日起，針對部分商品進行售價調整，麻糬單顆14元、六顆80元；花生糖230元；芝麻軟糖200元。

店家表示，過去五年中，面對原物料成本持續攀升的壓力，向來堅持品質維持原價，也希望讓每一位顧客都能輕鬆享用這份傳統美味，調漲是一個艱難的決定，但他們深信，只有對品質的堅持，才是對支持顧客最負責的回饋。

公告之後，引發網友正反意見，有不少網友挺店家，直言還是很便宜，「14塊很合理，不知道哪裡貴了」、「支持漲價～好吃美味」、「支持，明天就想去買了」、「還是便宜，那麼大顆！幾年前新北新莊有流動攤車，一顆就要20元了。」

不過，也有網友質疑，「仗勢著生意好就亂漲，糯米 、花生成本很高？」店家無奈解釋，他們漲幅不到20%，但這五年來人事、包裝和原物料都漲超過20%，這段時間都在苦撐，調漲是為了確保能繼續選用優質食材並維持穩定的製作水準，也經過慎重考量。

