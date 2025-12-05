凍漲9年！台灣好市多會員年費撐不住要調整？業者回應了

即時中心／徐子為報導



美國、加拿大、日本和韓國好市多（Costco）會員年費日前已先後宣布調漲，網友熱議，台灣好市多會員費恐怕也要跟進漲價了。對此，台灣好市多表示，各項服務有任何調整或變動，會主動通知會員。





好市多從去（2024）年9月起，將美國、加拿大會員年費調漲5美元，金星卡會員年費從60美元調至65美元，黑鑽卡會員年費從120美元漲至130美元。



韓國則是從今年5月起調漲會員年費，金星會員年費上調11.7%至4.3萬韓元（約折合台幣920元）；商業會員年費上調15.2%至3.8萬韓元（約折合台幣810元），是過去8年來首次調整；另外，日本金星卡會員年費也漲了9%。



至於台灣好市多，上次調漲會員年費是2016年9月，當時金星卡會員年費由1200元漲到1350元，商業卡由1000元漲至1150元。



見到美加日韓趨勢，台灣網友認為「韓國、日本、美國都漲了，台灣的會員費漲是一定的」。



對此，台灣好市多回應，他們一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員，今年好市多在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，此為全球政策。





