凍番薯了！強烈大陸冷氣團來襲 8縣市恐現10度以下低溫

強烈大陸冷氣團於今（1）日南下，氣象署發布最新低溫特報顯示，1月1日至3日全台氣溫明顯下降，北台灣部分地區將出現10度以下低溫，甚至持續達24小時。氣象署指出，今下午至明（2）日晚，新竹以北局部地區可能出現10度或以下的低溫，並亮起橙色燈號，提醒民眾做好保暖措施。

氣象署發布最新8縣市低溫特報。（圖/氣象署提供）

此次低溫警戒中，橙色燈號的地區包括新北市、基隆市、台北市、桃園市及新竹縣，這些地區的平地氣溫可能在10度以下，或持續24小時低於12度。苗栗縣、宜蘭縣及金門縣則亮起黃色燈號，代表這些地區會有10度以下的低溫，需注意保暖。

氣象署同時提醒，低溫可能引發呼吸道及心血管疾病，民眾應避免長時間暴露在寒冷環境中，特別是老人、兒童及弱勢族群需加強保暖。此外，冬季為流感的高發季節，建議民眾加強手部衛生，並注意咳嗽禮節，若感到不適應儘早就醫，並在家休息以避免傳播疾病。

氣象專家表示，低溫對農作物及水產養殖業也可能造成損害，相關從業者應提前採取防護措施。此外，氣象署提醒，連江縣由於地理位置特殊，其低溫警戒標準較其他地區低4度，當地居民需特別注意防寒。

