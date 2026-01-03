凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度

中央氣象署今（3）日下午4點38分發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（3）日下午發布9縣市低溫特報。（圖/氣象署提供）

根據氣象署資料顯示，截至3日下午4點30分的低溫排行榜中，馬祖測得攝氏8.5度為全國最低溫，東引則為9.1度，金門地區也僅有12.8度至13度。氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

氣象署指出，低溫特報黃色燈號標準為平地最低氣溫攝氏10度以下，早晚天氣寒冷。氣象署呼籲民眾留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病，應關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施，農作物及水產養殖業也需注意寒害。

