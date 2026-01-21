凍番薯了！15縣市低溫特報 10地橙燈警戒非常寒冷

中央氣象署於今（21）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，21日至後（23）日天氣寒冷，全台共有15個縣市發布低溫警戒。其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等9縣市發布橙色燈號，連江縣因地理及氣候因素也列入橙色燈號範圍。

中央氣象署於今（21）日下午發布15縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江有持續10度左右氣溫發生的機率，呼籲民眾注意防範。連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度，預估將出現6度左右或以下的低溫。

廣告 廣告

中部地區方面，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等5縣市則發布黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。根據氣象署最新觀測資料，21日下午4時30分，連江縣東引測站已測得6.7度低溫，馬祖測站也僅有7.0度，富貴角測站則為9.3度。

氣象署提醒，民眾應加強保暖措施，使用瓦斯熱水器及電暖器具時應注意室內通風及用電安全。此外，應預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，並關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。

延伸閱讀

東北風強襲！「12縣市」黃燈告警 小心8級陣風

今明濕冷！強烈冷氣團來襲「急凍剩8度」 高山有望飄雪

深夜雨彈狂炸北北基宜！ 一路濕到明天