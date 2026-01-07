凍番薯來了！17縣市低溫特報「急凍10度以下」

中央氣象署今（7）日下午4點29分發布17縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今日下午至明（8）日晚北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

中央氣象署今（7）日下午4點29分發布17縣市低溫特報。（圖/氣象署提供）

氣象署指出，今明兩日強烈大陸冷氣團持續影響，各地氣溫明顯偏低。新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等6縣市發布橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。除了6個橙色燈號縣市外，基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣等11縣市也發布黃色燈號，同樣有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象署提醒，民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具時需注意室內通風及用電安全，並預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病。

氣象署也呼籲，民眾應避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，並關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。冬季為流感好發季節，應注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。此外，農作物及水產養殖業者也需注意寒害防範，採取必要保護措施。

延伸閱讀

寒氣凜冽！14縣市強風特報亮黃燈 恐颳8級陣風至明晚

小心8級強風！15縣市發布陸上強風特報 冷到懷疑人生

輻射冷卻再襲！中南部6縣市明白天「低溫恐剩個位數」