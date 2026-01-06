凍番薯來了！17縣市低溫警戒 體感溫度恐破10度大關

中央氣象署今（6）日下午4點32分發布17縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，6日晚間至後（8）日氣溫明顯偏低，全台有10度以下氣溫發生的機率。其中北部及東北部局部地區，6日晚至明（7）日晚有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

中央氣象署今（6）日下午4點32分發布17縣市低溫特報。（圖/氣象署提供）

根據最新低溫特報內容，氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等6縣市發布橙色燈號，提醒民眾這些地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。另外，新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣等11縣市則發布黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。同時提醒預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。農作物及水產養殖業也需注意寒害防範。

