凍番薯！今晨新竹關西僅剩7℃ 明晨仍有輻射冷卻

入冬以來首波大陸冷氣團，加上輻射冷卻影響，今（15）日清晨，各地都感受明顯偏冷，本島各縣市平地最低溫出現在新竹縣關西，只有7度。不過白天開始冷氣團減弱，加上太陽 露臉 氣溫回升，但是日夜溫差仍然很大。因應冷颼颼的天氣，不管是機車還是捷運的通勤族們，都穿上保暖衣物，對抗冷氣團。

綠燈一亮，大量機車一同下橋，形成驚人的機車瀑布，仔細看每位騎士，全身都包緊緊，因為受到大陸冷氣團，及輻射冷卻效應影響，今日清晨全台凍番薯，最低溫出現在新竹關西，只有7度，是入冬以來新低紀錄，苗栗頭屋也只有8.5度。

天氣冷颼颼，對於機車通勤族來說，低溫也更有感，穿上羽絨和防風外套，是基本標配，搭配高領衣物，或圍巾包覆頸部，防止冷風灌入，如果還不夠，再戴上手套等保暖配件，下車廂，鏡頭再轉到捷運站內，捷運族們面對寒冷天氣，同樣也是穿上厚外套包緊緊。

民眾說：「有稍微涼一點，上班的話，都穿得差不多，就外套換一件稍微厚一點的，不然在家裡會被唸。」、「我覺得昨天比較冷，今天就穿一般的短袖加帽T而已，因為辦公室會比較熱一點。」

再來看看未來一週溫度趨勢，週一白天開始回溫，但還是得留意，西半部日夜溫差大，週三四先一波微弱，東北季風南下，週四北台灣明顯降溫，緊接著到了週日，還有另一波東北季風報到，中央氣象署預報員李孟軒說：「今明兩天，隨著大陸冷氣團開始逐漸地減弱。」

開始逐漸地減弱，中央氣象署預報員李孟軒說：「所以氣溫方面，白天都是在逐漸回升的情形。不過要留意的就是，在明（16）日的清晨時，整體上來說還是會有些，輻射冷卻效應的影響，所以在各地，可能低溫方面是在14到16度。」正式迎接冬天到來，天氣冷颼颼，民眾除了得多留意，最新天氣資訊，也別忘了提前整理好保暖衣物，以備不時之需。

