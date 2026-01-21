凍番薯! 全台低溫下探到週五 下週二又有冷空氣來襲

生活中心／綜合報導

天氣真的好冷！強烈大陸冷氣團發威，現在正是影響我們最劇烈的時候，清晨本島最低溫出現在雲林古坑只有8.9度，前16名低溫，都跌破10度。太平山更是瞬間急凍、清晨只有一度！

太平山莊一片霧茫茫！溫度卡在一度，但濕氣讓體感更冷。強烈大陸冷氣團來襲，雪線再下修。北部地區，兩千公尺以上、中部及花東三千公尺以上高山，都有機會，降下瑞雪。

太平山莊一片霧茫茫！溫度卡在一度，但濕氣讓體感更冷（圖／民視新聞）

中央氣象署科長劉宇其：「我們預計週三到週五清晨，會是最為寒冷的時候，台南以北到宜蘭，都已經出現了12度以下的低溫，那最低的溫度，是出現在馬祖的東引，有來到7.3度，今天（21）隨著強烈大陸冷氣團，持續的影響，各地的溫度還會持續的下降。」

北台灣周三周四，低溫下探10到12度。其他地區日夜溫差大，平均溫度也只有11到15度。氣象署持續針對10縣市，發布低溫特報。周三周四恐怕最冷，除了迎風面還有會有較大雨勢，周五逐漸轉乾，入夜後，冷氣團漸弱，周末各地溫度逐漸回升。但好天氣，持續不久。下周又有冷風面來報到。

北台灣周三周四，低溫下探10到12度（圖／民視新聞）

中央氣象署科長劉宇其：「這波強烈冷氣團，我們預計會影響到23號，24號之後冷氣團減弱，各地的溫度就會逐步的回升，而下一次的天氣變化，我們預計會是出現在，下個禮拜二，會有一道鋒面通過北部的海面，屆時東北風又會增強，溫度上面跟天氣上面，又會有所變化。」

全台凍番薯，一路凍到星期五。北濕冷、南乾冷，不管怎樣都好冷，冬衣、冬被拿出來了，就別急著收，畢竟冷空氣是一波接一波！

