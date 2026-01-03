凍番薯！全台89測站「跌破10度」 粉專：高雄也剩8.7度

強烈大陸冷氣團影響，全台感受寒冷，氣象粉專指出，今天全台89個測站出現10度以下低溫，特別的是氣象署高雄測站位於楠梓區只有8.7度。此外，下週還有一波強烈大陸冷氣團南下，民眾要注意保暖。

今晨多地氣溫探10度以下。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，強烈冷氣團發威，全台89個測站10度以下低溫，今天清晨最低溫在馬祖東引6.5度，本島最低溫在雲林古坑7.2度，另一個最特別的是氣象署高雄測站，位於楠梓區只有8.7度。

氣象署表示，今天(3日)受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；預測清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10度、11度左右，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。高山應留意路面結冰溼滑的狀況。

氣象署提醒，下週一、二另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降，下週三到週五強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，下週四、週五中南部日夜溫差大。桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2日晚間至3日最冷，中南部要注意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

