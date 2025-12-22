凍結市場資金358億元！矽科宏晟中籤率僅0.4% 看好半導體擴產與製程升級

矽科宏晟（6725）將在12月30日以每股188元掛牌上櫃。

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）12月30日將以每股188元掛牌上櫃。該公司競價拍賣底價為160.68元，合格投標量達15,886張，超額競拍倍數達5.3倍，最終得標加權平均價格為216.15元。在公開申購方面，據證交所統計，總合格件數達190,398件，中籤率僅約0.4%，凍結市場資金約新台幣358億元。

矽科宏晟為關東化學與宏晟合資成立，專注於高科技產業製程廠務系統整合工程與化學品供應系統設備，為國內少數具備半導體先進製程與先進封裝實績的廠商，成功打入台系晶圓大廠廠務工程供應鏈。同時，憑藉與日系夥伴的深度合作關係，矽科宏晟已成功跨入國際市場，參與台系晶圓大廠日本熊本廠專案。隨全球半導體供應鏈在地化趨勢延續，矽科宏晟積極與半導體關鍵設備商建立長期戰略合作，加速進軍海外半導體案場。

除核心廠務工程業務外，矽科宏晟亦積極布局化學廢液回收再生、桶槽檢測與智慧監測等高附加價值服務，建構從化學品供應、儲存到回收再利用的完整循環經濟與安全管理模式，有助提升客戶黏著度並優化整體毛利結構。

受惠於全球半導體擴產與先進製程升級，矽科宏晟營運表現穩健成長，今年累計前11個月營收新台幣34.57億元，年增21.38%。隨著2奈米以下先進製程與先進封裝需求放量，以及海外布局逐步發酵，公司接單能見度高，營運成長動能可期。



