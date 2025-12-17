凍結資產成救命錢！烏籲動用2,100億歐元俄產 梅爾茨：普丁近期休想拿回

烏克蘭首都基輔遭俄軍轟炸，夜空被爆炸的火光照亮。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭又一年過去，近日歐洲各國與烏克蘭相繼提及如何動用被凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭與防禦武力。據消息，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，烏克蘭預期能從被凍結的俄羅斯資產中獲得高達 2,100 億歐元（約新台幣 7.7 兆元）的重建資金。

據 X 帳號「NoelReport」消息指出，澤連斯基提到，烏克蘭計畫在 2026 年先行取得其中的 400 億至 450 億歐元，並以此為目標分階段獲取總計 2,100 億歐元的資金。他強調：「我們希望將這些資金用於國家的重建，目前的損失規模已超過 2 千億歐元的 3 倍之多。」除此之外，澤連斯基也提到，目前烏克蘭迫切需要這些資金來投入武器生產與採購防空系統。

澤連斯基也提到，目前烏克蘭迫切需要這些資金來投入武器生產與採購防空系統。 圖：翻攝自 @dsm8NNrmIkKohP9 X 帳號

據 X 帳號「MAKS 25」報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前也表態，歐洲已達成初步決定，俄羅斯資產將在歐洲被長期凍結。梅爾茨表示：「在不久的將來，無論是俄羅斯中央銀行還是俄羅斯政府，都將無法動用這些資產。」

同時他也向盟友強調，一旦決定使用這筆凍結資產來支持烏克蘭，所有歐洲國家必須共同承擔相關風險。

X 帳號「Visioner」則提到，澤連斯基在對歐洲領袖的演說中再次重申：「這筆俄羅斯資產現在就擺在桌上，它們可以、也應該被用於抵禦俄羅斯對烏的侵略。」他呼籲各國領袖支持動用這筆資金，並直言「侵略者必須付出代價」。

