「凍蕃薯」！17縣市低溫特報 恐成首波寒流跌破5度

氣象署發布17縣市低溫特報。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天（7日）清晨至晚間：北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）：金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出今天各地清晨寒冷，新北石碇低溫8.5度，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及臺東約19至21度，中南部白天偏涼，請適時增添衣物；降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴的天氣。離島天氣：澎湖多雲時晴，14至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天上午開始、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨機率，白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜後「極寒冷」注意保暖。明天至週六清晨、強冷空氣籠罩，強度與前波相近，因為晴朗穩定，輻射冷卻效應比前波強；逐日清晨，可能創入冬本島平地最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波寒流。2000公尺以上高山，雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳。

吳德榮指出週六白天至下週二持續晴朗穩定，下週一、週二冷空氣漸弱，白天氣溫明顯回升；但連4天早晚持續有強輻射冷卻、帶來清晨極低溫，日夜溫差很大仍需注意。