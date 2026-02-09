凍蕃薯！2縣市低溫特報 最低跌破10度

中央氣象署表示，今（9日）寒流逐漸減弱，局部地區氣溫仍偏低，有10度以下氣溫發生的機率。金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

2縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

橙色燈號(非常寒冷)：

金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

