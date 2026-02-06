凍齡女神尹恩惠無P圖瘋傳！臉部「真實狀態」引熱議：「差點認不出來」

記者林宜君／台北報導

凍齡女神也逃不過鏡頭放大檢視。尹恩惠近日現身公開場合，臉部狀態意外成為討論焦點，未修圖畫面在網路瘋傳，引發粉絲熱議與不同解讀。韓國女星尹恩惠早年以女團身分出道，之後轉戰戲劇圈，憑藉《宮野蠻王妃》、《咖啡王子1號店》等代表作紅遍亞洲。現年41歲的她長年以保養得宜聞名，曾被封為「九頭身女神」，凍齡形象深植人心。

尹恩惠早年以女團身分出道，之後轉戰戲劇圈。（圖／翻攝自尹恩惠IG）

近日，尹恩惠受邀出席首爾時裝周，以一身雙排扣長版皮外套亮相，內搭黑色蕾絲滾邊洋裝，下擺採網狀鏤空設計，整體造型俐落又不失性感，修長美腿若隱若現，時尚氣場依舊在線。不過，活動現場流出的無修圖、無濾鏡影片卻意外掀起話題。畫面中可見尹恩惠雙頰蘋果肌位置出現不明顯的凹陷與陰影，線條看起來略顯不自然，與過往平滑狀態有所差異，引發部分網友質疑是否與醫美填充或老化變化有關。

廣告 廣告

尹恩惠雙頰蘋果肌位置出現不明顯的凹陷與陰影，線條看起來略顯不自然。（圖／翻攝自尹恩惠IG）

影片曝光後，網路意見兩極，有人留言直呼「臉部線條太不平整」、「看起來變化很大」、「差點認不出來」，也有人擔心她是否過度嘗試醫美療程；但同時也有不少粉絲替她緩頰，認為在沒有修圖的情況下，41歲仍能維持這樣的狀態已相當難得。事實上，尹恩惠過去曾多次分享自己的保養哲學，強調以自然方式為主，透過飲食管理、規律作息與日常臉部按摩來維持狀態，並未特別推崇侵入式療程。

更多三立新聞網報導

越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來

MC夢爆氣喊冤！住處遭影射性交易 親揭監視器內幕「是女友聚餐」

節目替大S清算舊帳惹火汪小菲家族！張蘭怒轟越線 放話依法提告

曾紅到全台瘋迷！林慧萍差點成張菲妻 金曲再被翻唱

