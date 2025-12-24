凍齡女神蘇慧倫久違現身！驚人狀態曝光 Energy暖捐500萬挺公益

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治平安夜輪番獻唱。（圖／東森娛樂）





HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會24日晚間在大全聯內湖店閃耀登場，蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治輪番獻唱，吸引近3千人到場觀看，整場活動由蘇慧倫擔任重量級開場演出，她一連帶來〈檸檬樹〉、〈我到底是怕你什麼〉等經典好歌，更驚喜邀請鼓鼓擔任嘉賓，一同合唱〈在我生命中的每一天〉。

蘇慧倫笑說：「今年我的專輯巡迴，這首歌都是我一個人唱，今天終於有人來陪陪我了！」鼓鼓也回應表示：「聖誕節就是要陪著大家一起溫暖地過！」演出最後，蘇慧倫獻唱〈被動〉，在溫馨的大合唱中為平安夜注入滿滿溫度與感動。鼓鼓呂思緯一登場便帶來為今年聖誕節特別推出的全新翻唱單曲〈聖誕之吻〉，浪漫雪花緩緩飄落，讓現場瞬間瀰漫濃濃聖誕氛圍。鼓鼓也開心表示：「希望這首歌能陪大家度過一個溫暖又幸福的聖誕節。」

蘇慧倫久違現身凍齡模樣超驚人。（圖／東森娛樂）

隨後，鼓鼓驚喜邀請蕭秉治上台，兩人組成團體GX，合唱〈超人披風〉外更特製「超人披風襪」送給幸運歌迷，希望可以陪著大家飛、一起追！緊接著GX演唱〈射手〉時，福利熊與大全熊驚喜登台，帶領全場一起大跳「射手舞」，觀眾齊聲吶喊、同步「拉弓」，氣氛嗨到最高點！接下來由蕭秉治獨自接棒演出，演唱最新單曲〈恆星〉，溫暖而深情的嗓音感動全場，並獻唱〈我還是愛著你〉，引發全場大合唱。

鼓鼓與蕭秉治演唱〈射手〉，將氣氛嗨到最高點。（圖／東森娛樂）

白安日前帶來新專輯同名歌曲〈星期八〉，並送上聖誕小糖果陪伴大家度過最自在的平安夜。隨後獻上全新翻唱作品、范曉萱經典名曲〈雪人〉。白安感性分享：「今年快過完了，希望大家能把不喜歡的、不再適合自己的，通通留在今年，明年再一起用全新的自己，好好生活。」並帶來〈我把你留在去年〉，透過歌曲陪伴大家度過2025年的尾聲。

白安送上聖誕小禮物陪伴大家度過平安夜。（圖／東森娛樂）

「全民情歌天后」丁噹誠意滿滿，率領八位舞者火辣開唱，一口氣帶來〈夜貓〉、〈叮叮噹〉瞬間點燃全場氣氛，更驚喜送上聖誕小物，寵粉指數爆表！並在今晚首唱全新的翻唱聖誕歌曲〈沒有你的聖誕節〉，更邀請水果探險隊一同上台舞動，此外還再度邀請阿弟上台合唱，讓歌迷驚喜連連。最後丁噹再以〈我愛他〉、〈猜不透〉掀起全場大合唱，在震耳欲聾的歌聲中，將現場氣氛推向最高點！

丁噹率領8位舞者火辣開唱。（圖／東森娛樂）

Energy為了這次聖誕節，特別在《HO HO HO！》聖誕特輯中，翻唱1986年發行的超經典聖誕歌〈Last Christmas〉，在今晚也首唱這首神曲，與全場同歡過聖誕！接著帶來〈彩虹〉，在紛擾的社會氛圍下，透過歌聲傳遞「雨過天晴」的信念，希望大家都能看見更多光亮與希望。隨後獻唱〈分合〉，用歌聲向歌迷宣告「我們還在」，全場情緒瞬間被點燃。Energy也不忘向歌迷喊話，明年1月10、11日，台北小巨蛋《ALL IN全面進擊》演唱會再與大家相見。

Energy捐出500萬力挺公益。（圖／東森娛樂）

演唱會尾聲，Energy再邀請丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治回到舞台上，首次集齊五組歌手，獻唱日前合體推出的公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，用愛唱響平安夜、用溫暖歌聲一起迎接聖誕節及2026年的到來。而適逢聖誕節，大家也一同許下聖誕願望及祝福，並期許明年再推出更多好作品給大家，敬請期待！在溫馨的演唱會最後，用心音樂以及Energy也將把1月演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，而這筆善款將全數投入早療服務、身心照護與教育培力，期盼透過實質支持，陪伴每個需要幫助的孩子跨越困境，將愛化作持續向前的力量。



