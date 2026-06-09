凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照

長相甜美的吳依潔是當年的台大五姬之一。（圖／翻攝自吳依潔臉書）

前主播吳依潔畢業於台大戲劇系，長相甜美的她是「台大五姬」之一，被外界暱稱為「戲劇依」，2014年與神旺大飯店董事長蔡衍榮的兒子蔡紹仁結婚，兩人育有兩女一子，婚後她便較少出現在螢光幕前，但偶爾還是會在社群網站分享生活。日前時報周刊CTWANT讀者在公車上巧遇吳依潔，只見她無論是臉蛋還是身材都保養得很好，女神風采依舊。

本刊讀者在公車上巧遇親切與粉絲合照的吳依潔。（圖／讀者提供）

吳依潔看起來狀態相當好。（圖／讀者提供）

上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著手機掌鏡與粉絲自拍，並露出甜美的笑容，不愧是當年迷倒眾多少男的校花。

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吳依潔的父親是跨國會計師事務所前CEO，母親則為輔大校花，曾任職外商公司高級主管，她從小受父母細心栽培，擅長鋼琴、書法、西洋繪畫、溜冰等才藝，就讀台大戲劇系時還輔修傳播學程，畢業後擔任政治線記者，之後成為中天主播，還曾受周杰倫邀請，在《世界末末日》MV中演出主播，吳依潔更說周杰倫在現場教她怎麼詮釋淚水在眼眶裡打轉的內心戲。

時常分享生活的吳依潔還會Cosplay。（圖／翻攝自吳依潔臉書）

結婚後吳依潔卸下主播身分，在旺台教育文化基金會擔任執行長，雖然已經不在演藝圈，但吳依潔仍會在社群網站分享生活，有時還會Cosplay，像是《黑暗榮耀》熱播時，她便從衣櫃裡找出與劇中惡女朴涎鎮類似的衣服跟包包，笑說：「涎鎮啊～我們怎麼撞衫又撞包呢！」還曾扮成《灌籃高手》的赤木晴子，完全就是漫畫中走出來的人物。

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