凍齡女神2／陳匡怡轉戰餐飲業盼40歲結婚 「台大五姬」的她被BBC拍成紀錄片

陳匡怡轉戰餐飲業，希望能在40歲前結婚。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

吳依潔曾是中天主播，與蔡紹仁婚後淡出螢光幕，時報周刊CTWANT讀者日前在搭公車時巧遇她，雖然較少公開露面，不過她依舊保養得宜，整個人的狀態非常好。長相出色的吳依潔在就讀台大戲劇系時被稱為「戲劇依」，與翁滋蔓、劉乃潔、陳匡怡、余函彌合稱為「台大五姬」，內外兼具的五人在當時吸引了不少粉絲。

氣質古典的陳匡怡因就讀國企系被稱為「國企匡」，曾演出周杰倫《說好的幸福呢》MV，並以《我可能不會愛你》爆紅，但後來因身體狀況淡出演藝圈。日前陳匡怡久違出席記者會，透露自己轉戰餐飲業，跟朋友一起創業，目前她是品牌總監，坦言時間與金錢是創業最大的挑戰。目前38歲的她沒有另一半，希望能在40歲前結婚生子，歡迎大家幫她介紹適合的對象。

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翁滋蔓先前因照顧家人減少工作量。（圖／翻攝自翁滋蔓臉書）

畢業於台大生物產業傳播暨發展學系的翁滋蔓被稱為「農推蔓」，參加校園歌唱比賽獲得冠軍而被星探發掘，後來以廣告明星身分出道，在演藝圈多方面發展，曾以《流言追追追》兩度入圍金鐘獎最佳少年節目主持人，並演出《我的自由年代》、《幸福兌換券》等劇。不過先前她為了照顧生病長輩，取消不少工作邀約，幸好長輩已經健康返家，讓她有感而發地說：「有長輩家人在身旁，能好好抱著他，每天說我愛你，就是最大的幸福。」

劉乃潔取得獸醫博士學位，研究專長還被BBC拍成紀錄片。（圖／翻攝自劉乃潔臉書）

「獸醫乃」劉乃潔外型十分亮眼，甚至獲得「台大五姬之首」的稱號，畢業後她前往英國劍橋大學留學，之後獲得劍橋大學獸醫碩士與博士學位，研究專長為短吻犬阻塞性呼吸道症候群之診斷及外科治療，還被BBC拍成紀錄片，後來回到母校台大獸醫系擔任助理教授。

余函彌經營服飾店，兩年前曾遇到風波。（圖／翻攝自余函彌IG）

外號「資工彌」的余函彌畢業於台大資工系，曾與「台大十三妹」之一的「工工花」吳思嫻組成兩人團體「X.O.X.O.」，也演出過幾部電視劇，後來決定退出演藝圈經營服飾店，成為年收破億的老闆，不過她的自創品牌在2024年傳出將停業的消息，她本人澄清後又發出「不自殺聲明」，讓粉絲相當擔心。

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