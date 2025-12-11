凍齡男神「拉鍊沒拉」逛大街！崩潰喊：快嚇昏了

施易男現為甜點老師。（圖／翻攝自施易男臉書）





現年51歲的「凍齡男神」演員施易男，曾憑藉《浪淘沙》提名金鐘獎戲劇節目男主角，演過《太陽的女兒》、《美樂。加油》、《紫色大稻埕》等台劇；現為甜點製作與教學老師的他，昨（10）日在臉書分享出門沒拉拉鍊的糗事，驚訝直呼：「快嚇昏了！」

施易男發文提到，昨日在前往工作室的路途中，沿路到管理中心拿信件、速食店取餐、買了烘焙用品：「停好車後大包小包的慢慢走走拍拍101，經過很多家長帶小孩來玩的公園，然後往工作室前進，到了工作室之後東西放好先去洗手間，結果發現我的褲襠的拉鏈一直都沒拉起來過！」

想到一路上經過這麼多人，卻到了工作室才發現拉鏈沒拉的糗事，施易男崩潰喊道：「而且今天穿的上衣下擺是有鬆緊帶，也就是整個褲子的褲襠都會露出來的意思！希望沒有嚇到經過的人，我自己是發現真的是快嚇昏了。」



