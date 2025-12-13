凍齡！47歲蔡淳佳結婚16周年還得上班 最怕演唱會發生這事

【緯來新聞網】蔡淳佳相隔17年、今晚（13日）於 Legacy TERA 舉辦人生第一場台北演唱會《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》，下午進行綵排時接受訪問，表現冷靜不感到緊張，但笑認如果遞出麥克風卻沒歌迷會唱將會有點尷尬。另外，主辦方選開唱日期時也不知，今恰巧是蔡淳佳結婚16周年紀念日，那老公有來嗎？她卻不知為何賣關子「祕密」，或許是有安排橋段要給驚喜。

蔡淳佳外表相當凍齡。（圖／Joi Music 淳萃文化提供）

47歲蔡淳佳來自新加坡，以〈陪我看日出〉在台爆紅，時隔多年回到出道地台北開唱，情感格外濃烈。她的個性算是滿理性，「演出這麼多年，會比較穩定一點，但是看到觀眾很冷靜，我就也會緊張」，但實際一想她的粉絲算是文靜型，回想在台上最尷尬的時刻，就是遞出麥克風卻沒人會唱，「有遇過，但有時候不一定是不知到歌，是不知歌詞」。

蔡淳佳用歌聲陪大家看日出。（圖／Joi Music 淳萃文化提供）

雖說是尷尬，但是她也不是說會緊得到要命那種個性，就再趕快再把麥克否拿回來自己唱，「大家比較熟悉的歌，我比較願意遞麥，可能歌曲很多年，大家都知道，但是沒有現場演唱過」。



這次演出沒有安排嘉賓，她認為最大的誠意就是把大家想聽的歌都唱好唱滿，但有邀請圈內好友許哲珮等人到場欣賞。為了台灣場次，蔡淳佳特地選唱江蕙的〈家後〉，也算是唱給老公聽的一曲。最後，她希望今天能好好完成演出，未來有機會前進台灣其他城市開唱。

