凍！強烈冷氣團來襲 16縣市低溫特報 清晨最低溫8.3度

根據中央氣象署最新觀測數據，台北氣象站於21日晚間22時氣溫降至11.9度，正式達到強烈大陸冷氣團門檻，清晨前最低溫更降至11.4度。天氣風險公司分析師吳聖宇表示，此波冷氣團呈現溫度在1至2度小區間內持續震盪的特徵，相對濕度維持在80至90%之間，形成典型濕冷型態。

低溫特報涵蓋範圍廣泛，橙色燈號區域包含新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣，這些地區持續出現10度左右低溫，連江縣情況更為嚴峻，可能出現持續6度左右的極端氣溫。黃色燈號區域則涵蓋台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市，同樣有10度以下低溫發生機率。

廣告 廣告

22日清晨平地最低溫出現在中南部淺山區，雲林古坑記錄8.3度，高雄內門8.6度，嘉義竹崎8.7度。北台灣各縣市最低溫分別為新北石門富貴角8.7度、桃園楊梅8.9度、新竹湖口9.0度、基隆七堵9.6度。

山區降雪情形方面，3000公尺以上高山普遍降至0度以下，玉山站最低溫達零下6.7度，合歡山武嶺傳出冰霰或雪的現象，玉山則出現明顯結冰與霧淞。海拔1500至2000公尺的中海拔山區最低溫降至0至2度間，宜蘭太平山為代表區域。陽明山大屯山等海拔1000公尺山區氣溫降至3至5度左右。

降雨部分，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。氣象署預測，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上高山可望有零星降雪。

23日強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北及宜花天氣寒冷，低溫中部以北、宜蘭11至13度，南部及澎湖13至14度，花東14至15度。高溫預測北部及宜蘭17至19度，花東及澎湖18至20度，中南部20至22度。

24日至26日強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。27日至28日東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫雨。氣象署提醒民眾注意保暖，防範低溫對健康造成的影響。

更多品觀點報導

低溫送暖「圍爐禦寒」盼各界愛心接力助寒士過冬

凍！強烈冷氣團逼近寒流 全台10縣市低溫特報

