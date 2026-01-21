凍！強烈冷氣團逼近寒流 全台10縣市低溫特報

中央氣象署指出，今日起受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，臺南以北、宜蘭、花蓮及金馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生機率。

氣象署對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣發布橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生機率；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率。預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

降水方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

氣象專家林得恩表示，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，且非常接近寒流的達標臨界。整個強冷氣團籠罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大，降雪量也較原先評估增加。

臺灣北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率。氣象署提醒，若低溫與水氣配合，相關山區將出現降雪現象，民眾若安排賞雪活動，務必留意保暖防寒等安全措施。

林得恩指出，這波強烈大陸冷氣團要等到週六、週日才有逐漸減弱趨勢，雖然白天氣溫稍稍回升，但各地早晚氣溫仍偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫預估仍在10至14度之間。

氣象署特別提醒，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒。民眾外出務必做好保暖措施，特別是清晨及夜晚時段，應注意低溫對健康的影響。

