凍！新竹關西7度創入冬新低溫！氣象專家揭回暖時間

今年入冬首波大陸冷氣團發威，根據中央氣象署資料顯示，今日清晨6時18分，新竹關西工作站測得7度低溫，創下今年入冬平地最低溫紀錄。苗栗國一S123K及苗栗農改測站測得8.5度，為第二低溫。前氣象局長鄭明典分析，冷空氣往低處流動，平地低溫容易出現在丘陵地的相對低窪處。

氣象專家吳聖宇指出，今日白天起冷氣團逐漸減弱，各地高溫回升至北部、東半部20至23度，中南部24至26度。但受輻射冷卻影響，今晚到明日清晨，中北部、東北部空曠地區仍可能出現12度以下低溫，南部、花東空曠地區也有15度以下低溫，日夜溫差明顯。

由於水氣減少環境轉乾，各地大多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部短暫零星陣雨。明日、週三氣溫將持續回升，北部、東半部白天高溫可達23至26度，中南部26至28度。

吳聖宇提醒，週三東北季風增強，桃園、大台北、宜花東、恆春半島將有短暫陣雨。週末兩天水氣增多，全台雲量變多且都有短暫陣雨機會，主要降雨時間集中在週六白天到週日清晨。民眾外出需注意氣溫變化，適時調整穿著。

