凍！最強冷氣團元旦報到低溫探９度「恐變寒流」

中央氣象署氣象預報中心發布最新天氣預警，元旦當天將有強烈大陸冷氣團影響台灣，為近期最強冷空氣。科長林伯東表示，這波冷空氣將從元旦開始影響，週五至週日達到最強，北部近山區及東北部近山區可能出現6至8度低溫，苗栗以北地區將有8至10度低溫。台中以北、宜蘭、花蓮平地，以及彰化以南近山區，也可能出現10至12度低溫。

跨年夜的天氣狀況，林伯東指出，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭地區雲層較厚，可能影響煙火觀賞。跨年當天北部低溫約14度，近山區或空曠地區可能降至12度。中南部相對晴朗，但仍需注意保暖。

針對元旦迎曙光活動，氣象署預測北部、東北部雲層較厚，可能影響觀賞效果。花東地區因東邊雲層較低，觀賞曙光也會受到影響。中南部雖然較為晴朗，但太陽升起時間會較晚。根據氣象粉專分析，南花蓮、台東、蘭嶼、綠島有較高機會看到2026年第一道曙光。

台東縣政府公布全台最早曙光時間，蘭嶼鄉將於6時30分迎接第一道曙光，隨後成功鎮三仙台6時34分、太麻里鄉曙光園區6時35分也將見證美麗景象。海拔2,722公尺的南橫啞口與蘭嶼曙光幾乎同步。縣府交觀處已在10處熱門景點架設即時影像，包括華源曙光觀景台、杉原灣、南橫埡口、金樽、鯉魚山等5處可觀看曙光。

降雨趨勢方面，今天至週四受濕冷空氣影響，基隆北海岸、宜蘭地區及桃園以北降雨明顯，基隆北海岸、宜蘭甚至可能出現大雨。週五乾冷空氣影響後，北部、東半部雨勢將緩和，其他地區轉為晴朗。下週一另一波冷空氣南下，北部和東半部將再度出現降雨。

林伯東特別提醒，週四晚上至週五清晨，北部、東北部1500公尺以上高山可能出現降雪或固態降水，中部以北3000公尺高山可能結冰。週五至週日山區溫度偏低，民眾在山區活動需注意交通安全。此外，冷空氣影響期間，台灣海峽風浪較大，可能出現長浪，海上活動須特別留意。氣象署呼籲民眾做好保暖措施，注意用電安全，並密切關注最新天氣資訊。

