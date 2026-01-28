凜冽寒冬母女被房東驅離住公園 大甲警與熱心人士緊急協助
領有身障手冊婦女及週歲嬰兒，無故被房東驅離住處，無奈到台中市大安區龜穀公園搭一座單薄的帳篷棲身，冷颼颼寒冷的天氣裡處境讓人擔憂。大甲警分局大安分駐所接獲民眾報案立馬趕到現場處理安頓旅館，熱心公益的「母慈八方振安慈善會」，也即時為周女申請到新臺幣六千元的急難紓困金，民眾感嘆；社會真是多元，人冷心與熱心的對照，讓人感到譕比的噓唏。
寒流一波波來襲，大安警分駐所接獲民眾報案，指稱大安區龜殼生態公園內有違規搭設的帳篷，請求警方協助處理。巡佐紀志忠與警員謝文雄獲報後立即趕赴現場，於公園舞台後方發現一頂簡易帳篷，裡頭住著一位領有身心障礙手冊的周姓年輕母親（84年次）及其剛滿足歲的幼子。警方經瞭解，周女因故遭房東驅離，無處可去，只能帶著嬰兒在寒風中，棲身於單薄的帳篷內，與冷天氣對抗。
警方考量到近期氣溫驟降，為避免這對母子發生失溫等意外，當機立斷，立即通報臺中市政府社會局派員介入協助，並先行將周女母子暫時安頓於大甲區的旅館，確保其能有溫暖的棲身之所。同時，警方更積極聯絡轄區內熱心公益的「母慈八方振安慈善會」，成功為周女申請到新臺幣六千元的急難紓困金，以應付短期內的食宿與生活必需品開銷，協助這個小家庭度過眼前的難關。警方主動且充滿同理心的處置，將公權力與社會資源即時連結，獲得周遭民眾的由衷肯定與感謝。
大甲警分局在此溫馨呼籲；隨著農曆春節將至，家家戶戶正忙於準備圍爐團圓歡慶佳節的同時，請社會大眾多一份關懷，留意社區內獨居長者、經濟困頓或急需協助的脆弱家庭。若發現鄰里中有需要幫助的個案，請主動通報警方（110）或衛生福利部（1957福利諮詢專線），讓公部門與民間慈善力量能夠及時介入。警方也將於春節期間加強巡邏，並結合里鄰長、社區守望相助隊，共同建構綿密的社會安全網，讓需要幫助的人也能感受到年節的溫暖，實現「平安、溫馨、過好年」的目標。
