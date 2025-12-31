凝光鑄夢──郭香美膠彩繪畫中的意境與幻境

應順益台灣美術館之邀，我的三姊，畫家郭香美，將以「心藝三重奏：彩繪、琴聲與AI幻境」為題，展出二十三幅膠彩畫作，並以投影形式呈現多件融合人工智慧生成技術的新作。這場展覽完整串連了她多年來在繪畫、音樂與科技之間的創作脈絡。畫面中既有膠彩層層疊映，晶潤含蓄的彩繪，也有科技幻境中光影的流轉，配合現場音響樂韻，共同營造出一個詩意而夢幻的視聽空間。

作為台灣膠彩畫最具代表性的大師郭雪湖之女，郭香美的藝術生命自始便與家族血脈緊密相連。她承繼父親對藝術的熱愛與執著；卻不止於傳承，以開放而熾熱的心，勇於在傳統與未來之間探尋新的可能。這分跨越世代的創作精神，正是父親藝術理念最深刻的延續--從膠彩畫的溫潤筆觸，到AI光影的變幻，她讓家學的底蘊在新時代的創作中，綻放出屬於當代的光彩。

血脈裡的丹青：來自父親的錨定

回望童年，我們六個孩子，自幼幾乎都是在父親畫室的光影與顏料氣息中長大的。父親終日埋首於畫案，除了用餐時刻，我們難得見到他的身影。若說郭香美的藝術啟蒙並非來自課堂，而是來自父親畫室的耳濡目染，實在一點也不為過。

近日，先父以〈南街殷賑〉榮獲聯邦文教基金會主辦的「台灣美術貢獻獎」。這項殊榮，不僅是畫壇對他畢生創作的肯定，更是隨著〈南街殷賑〉聲名日隆所迴盪的回聲，對他一生創作精神的最佳註解。

父親作畫時那專注而沉靜的神情，是我畢生難忘的畫面。父親的構圖帶著近乎偏執的精準，為了捕捉一朵雲的透明感，他會反覆斟酌角度，嘗試多種色彩。他不疾不徐，絕不妥協於「差不多就好」。畫作完成時，他會退一步凝視良久，彷彿在與畫對話，直到他真正滿意才肯落款收筆。

父親常告誡我們，繪畫並非展現天賦，而是考驗一個人是否願意在一次又一次的失敗中，仍不放棄追求最好的可能。這句話成了我們每一個孩子心中深刻的錨點。每當理想未達之時，總會想起父親的作畫態度--只要顏色不清、構圖不穩，甚至僅是一筆失準，他便毫不猶豫地整幅重來。因而在一幅畫完成之前，案頭常堆著數張底稿。那並非執拗，而是對作品的高度要求與絕不妥協的堅持。父親留給我們的，不僅是畫筆與顏料，更是那分百折不撓、永不輕易妥協放棄的精神。

三姊郭香美自幼浸潤於這樣的藝術氛圍中，對繪畫自然產生了興趣。記得中學時期，我的教科書多半是二姊、三姊使用過的舊書。那些沿襲多年的舊書，到了我手上時早已卷角斑駁。為了彌補這分殘舊，三姊總會細心地替我包上新的封皮，用工整的字跡寫上書名。看著一本破舊的書在她手中瞬間煥然一新，那分細膩的巧思讓父親倍感驚訝，也更加篤定這個女兒應該走上美術之路。

於是，在父親的引導與鼓勵下，三姊以第一志願報考師大美術系。記得收音機公布錄取名單那一天，長年忙於作畫的父親也與家人一起守在收音機旁。當「郭香美」這個名字被報出時，父親比誰都興奮，立刻關上收音機，笑容滿面地祝賀三姐--如他所願，考入師大美術系。

自此，郭香美開啟了她在繪畫領域長年的耕耘道路。

一個藝術家的養成：在移動與靜謐之間

然而，家庭的培育薰陶固然重要，但若沒有日後成為專業畫家的條件與環境，三姊也不可能有今天的成就。

三姊從師大畢業後，在金華中學短暫教學，隨即於1968年赴美留學，並於1969年與陳坤地先生共組家庭。三姊夫坤地為人忠厚沉穩，是一位對妻子體貼、對兒子盡責的丈夫與父親。他在建國中學就讀的六年期間，始終以品學兼優著稱，畢業時獲保送進入成功大學電機系。大學畢業後，他遠赴美國深造，在北卡羅來納大學取得碩士學位，隨後順利進入西屋公司任職，成為核能發電部門的電機工程師。

從1981年至1998年的十六年間，西屋公司派姊夫前往台灣，以外派經理身分協助核三廠的營運，並負責籌備核四廠的投標事宜。身為外派主管，他不僅享有優渥的薪資與福利，公司每年還提供兩次R&R（休假旅遊）待遇。也因此，他們一家四口幾乎每年都有兩次海外旅遊的機會，足跡遍及世界各地，從亞洲到歐洲，從美洲到太平洋彼岸。

這分由親情與職涯所賦予的「優渥時空」，成為三姊創作之路上的重要滋養。與一般旅遊者不同，郭香美的旅行，從不是單純的遊歷。十六年間，她們走過的每一處山川城鎮，都成為她筆下的題材。她延續父親的習慣，出遊必備紙筆，隨手寫生。旅途中所觀察到的的異域景致與民族風情，不僅豐富了她的創作題材，也讓作品在膠彩的東方韻味中，又兼具跨越疆界的國際視野，奠定了她獨特的藝術風格。

自築的精神時空：對創作的專一與堅持

三姊郭香美之所以能在創作之路上開出獨一無二的軌跡，源於一種澄明而不可違逆的內在召喚。她對繪畫的投入幾乎是本能的--心無旁騖，專注如禪。除了畫布那一方「真境」，世間萬事於她意義不大：親友聚會、禮俗應酬、市井喧囂，她悉數退絕，萬不得已才勉強參與。

她常能整日閉門不出。連洗菜、煮飯這樣的日常家務，都令她感到焦慮緊張，因為那是在剝奪她的創作時間。靈感一至，她便全神貫注、爭分奪秒地投入畫面之中 。她認為創作的時間一旦被切斷，靈感與畫面的內在連續也會被打斷。這種對時間的爭奪，對專注的捍衛，成了她創作生涯中最鮮明的註腳。

她對光影與色調的敏銳，使她常在夜色未盡時，便起身迎向晨曦，只為捕捉光線最澄明、最自然的那一瞬。這種與自然光影同步的創作節奏，展現了她對藝術的極致要求。任教於西雅圖州立大學的陳怡倩教授曾讚嘆道：「我從來沒有看過一位這麼勤黽的畫家」。她對繪畫始終燃著一股旁人難以理解的生命熾焰，彷彿此生只為在畫布上完成一場命定的賦格。

然而，也正因她不肯從那一寸真境上退讓半步──在她心中，唯有畫中的世界才是讓她感到愜意的滿足，其餘一切，皆不過浮光掠影，無關宏旨。加上一股強烈的自我超越力量，使她能在長年孤獨的耕耘中始終保持步調不墜。三姊兒孫滿堂，但選擇在遠離喧囂的獨處中安頓心靈，她不問世俗，不願分心，在清逸而不受干擾的生活節奏裡，讓思緒澄明，專注於創作本質。這樣的定力與節奏，正是成就一位創作者得以無懼遞進的深層力量與勇氣。

與AI共舞：藝術與科技的跨界協作

人工智慧（AI）能寫詩、作畫、作曲，早已不再令人感到驚訝。真正值得關注的，不是它的技術進展速度，而是它正在重新挑戰一個根本問題──創作，是否仍然是人類專有的領域？長久以來，我們之所以珍視創作，是因為它被視為「生命經驗的情感表達」。然而，AI的出現，使我們面臨一個嶄新的挑戰：一位沒有情感記憶、卻能生成美感結構的「非人創作者」，人類如何定位與接受「它」？

郭香美在這樣的理念下，近年開始嘗試以AI程式輔助創作，並坦然、開放地接納人工智慧成為她的「創作夥伴」。在她眼中，AI不只是冰冷的「工具」，而是一位能與她對話、思索的「智能合作者」。它能協助構圖、試驗風格，生成無數視覺草稿，使創作的重心從「手的勞動」轉向「意念的生成」。她深切體悟到：AI並非替她作畫，而是讓她以更敏捷的方式，去探索那些原本難以抵達的畫面與想像。

她對新技術的迅速投入，絕非無由的偶然。她自組的家庭便潛藏著一股科技血脈：夫婿為電機工程師，長子陳哲勵早在1993年自史丹福大學畢業時，即主修人工智慧學；次子陳哲銘則於加州大學聖地亞哥分校主修電腦科學，正是這分長期的氛圍薰陶與親情領航，使她能以無隔閡的開放心態，迎接藝術與尖端科技交會的劃時代挑戰。

三年前，郭香美開始對使用AI作畫感興趣，面對電腦科技的不熟悉，她向兒孫們一步步摸索學習。每遇難題，便細心記錄、反覆嘗試，不因挫折而氣餒。她那分越挫越勇的韌勁，與父親對待繪畫的態度是一脈相承的。

此次展覽中展出的多幅作品也包括她與AI協作的成果。這些畫作的誕生，既展現了她對科技的信任，也體現了她對創作疆界的挑戰與超越。AI 並非挑戰人為的創作，而是重新界定我們對創作與存在之間關係的理解。

郭香美勤於學習AI技術，這並非出於對未來的藝術創作樂觀或悲觀，而是必須接受這個趨勢：AI已成為文藝史的現場，而非旁支。真正值得思考的問題，不在於它能做什麼，而在我們如何在這場變革中，重新定位自身的創作與存在。

結語：老驥伏櫪，志在千里

曹操臨終所作〈龜雖壽〉中「老驥伏櫪，志在千里」一語，歷來被視為他生命哲理最精鍊的總結。葉嘉瑩先生亦言：「驥老猶存萬里心」。這兩句話，正可作為三姊郭香美創作心志的寫照──縱然年歲已高，仍願在所餘的靜謐時光裡，燃燒最後一縷光與熱。她以熱愛為起點，以夢想為方向；終身不懈，砥礪前行。

無論成果宏闊或細微，皆因畫家以生命投注、以永不止息的熱情立項奮發，而使其創作成為最美的存在 。

展場座落於歷史風情濃厚的大稻埕南端、靠近北門與西門町一帶，步行約10分鐘即可到達大稻埕迪化街、霞海城隍廟──這座承載台灣近代文化記憶的老街區。

若您曾經踏足這片老街，不妨帶著懷舊的心情，再次漫步於老屋林立的巷弄；若您尚未造訪，這正是體驗大稻埕文化魅力的好時機。穿行於仍保留昔日風華的街區之間，傳統商號與文創店鋪比鄰並存，咖啡與茶香交織，老街與新路錯落成景，共譜新舊共榮的風貌。

不妨駐足想像：一世紀前那位年僅弱冠的膠彩畫家郭雪湖，如何在此汲取靈感與熱情，創作出那幅俯瞰人間百態、昂仰名店百家的經典鉅作〈南街殷賑〉。他筆下的大稻埕南街，是舊城風華的凝結。在人潮川流、市聲鼎沸之中，他以誇張的構圖將繁華提昇、將節慶定格，讓那一刻中元節慶的歡欣永駐畫中，映照出臺灣早期多元文化交融的社會氣象。

而今，〈南街殷賑〉在AI的世界裡不斷獲得新的詮釋與生命，女兒郭香美的創作與其遙相呼應，共同交織出一幅傳統與未來交錯的奇幻光景。三姊以膠彩的意境承續傳統，以AI的幻境探索未來，邀請觀者步入光影、色韻與琴聲同時共鳴的夢境。

在此，謹祝三姊郭香美個展圓滿成功，藝術之光恆久綻放，榮光永續。（郭香美膠彩「心藝三重奏：彩繪、琴聲與AI幻境」畫展自一月三日至二月廿七日，於順益美術館展出）